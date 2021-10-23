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اردوغان يعلن نية بلاده طرد 10 سفراء بعد دعوتهم للإفراج عن كافالا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء لدول غربية "أشخاصا غير مرغوب فيهم" لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.
رمز الخبر: ۵۹۰۱۹
تأريخ النشر: 23 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد في إقليم إسكي شهر بشمال غرب تركيا "أصدرت الأمر الواجب إلى وزير خارجيتنا وأبلغته بما يجب عمله، لا بد من إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم.‭‭‭ ‬‬‬ افعل ذلك فورا". وأضاف وسط تهليل وهتافات الحضور "سوف يعرفون تركيا ويفهمونها، اليوم الذي لا يعرفون فيه تركيا ولا يفهمونها سيرحلون".

وكافالا مسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات في البلاد عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل في عام 2016.

وفي بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر تشرين الأول دعا سفراء كل من كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا. واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه "غير مسؤول".

ولم ترد سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ولا البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، حتى الآن، على طلبات للتعليق.

وبُرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه والذي يحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

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