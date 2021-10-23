الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 23-10-2021

أولاً: أحداث

_اعلام عبري: شجار وقع بين عناصر الجيش داخل قاعدة شمال فلسطين سقط على إثرها 8 إصابات طفيفة و 6 إصابات تلقوا معالجة طبية.

_اعلام عبري: الهجوم على قاعدة التنف يحمل رسالة إيرانية لـ"إسرائيل".

_اعلام عبري: إنفجار سيارة في نهاريا ينتج عنه إصابتان بجروح خطيرة.

_اعلام عبري: سيارة مسرعة حاولت دهس جنود جيش الاحتلال في منطقة جبل الخليل.

_أدرعي: إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان. والعثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من ​المخدرات​، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيكل.

ثانيًا: مواقف وآراء

_يديعوت: لقد أنجزت المخابرات والقوات الجوية انجازًا كبيرًا. الجزء الأكبر من الجهد الآن يتركز في مواجهة مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله وهو الخطر رقم 2 بعد البرنامج النووي الإيراني.

_اعلام عبري: يجب أن نتذكر أن حزب الله قد تسلح بالفعل من قبل الإيرانيين حتى أعناقه قبل المواجهة القادمة معنا.

_القناة 12: حول اغتيال السوري مدحت الصالح من المقدر أن الرد سيكون محدودًا نسبيًا، فهم لا يريدون مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

_قائد الجبهة الداخلية: حزب الله سيستهدفنا بألفي صاروخ يومياً

_ قناة كان: إسرائيل تتأهب لإمكانية ألا يتم توقيع اتفاق نووي جديد من إيران، الأمر الذي قد يجعلها تقترب من الحصول على أسلحة نووية.

_إعلام العدو: نصرالله يقول أن لديه 100 ألف مقاتل مدرب و مسلح.

_الاعلام العبري: خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من أهم خطاباته في السنوات الأخيرة.

_يسرائيل هيوم: قلق يسود في إسرائيل من تحسن العلاقات مؤخرا بين إيران وعدد من الدول "المعتدلة" في المنطقة.

_القناة 12: إسرائيل تدرك أنه يجب القيام بعمل عسكري ضد إيران في حال فشلت المحادثات النووية.

_اعلام عبري: حزب الله الوحيد القادر على الصمود خلال الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان.

ثالثًا: إجراءات

_اعلام عبري: رئيس الوزراء نفتالي بينيت اتفق مع الرئيس الروسي على استمرار حرية العمل الإسرائيلي في سوريا.

_اعلام عبري: الجيش يرّفع حالة التأهب ويُعزز نشر بطاريات القبة الحديدية في الشمال خشيةً من ردٍ على اغتيال الأسير السوري مدحت الصالح.

_القناة 12: في أعقاب الأزمة المتصاعدة في لبنان: تستعد إسرائيل للعنف الذي سيوجه ضدها أيضًا، فقد قرر وزير الجيش الإسراع بشكل كبير في بناء العائق الفاصل على الحدود الشمالية الذي يتضمن جدار وسياج ومكونات أخرى.

_الجيش: إغلاق عددٍ من الشوارع والطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة خوفاُ من نيران مضادة للدروع.

_اعلام عبري: الرقابة العسكرية تفرض حظر على نشر المعلومات عن أماكن نشر القبة الحديدية عقب التوتر مع غزة.

_هآرتس: إسرائيل تعمل على خفض حالة التوتر مع غزة وتأجيل المواجهة القادمة.

_القناة 12: رئيس الأركان كوخافي يوعز لسلاح الجو بإجراء تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

_رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتفق مع الرئيس الروسي على استمرار حرية العمل الإسرائيلي في سوريا.

_اعلام عبري: إستعدادات إسرائيلية لإحتمال مواجهة مُرتقبة مع حزب الله.

إعداد:تابناك