النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۵مشاهدات
‍ پ

الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 23-10-2021

رمز الخبر: ۵۹۰۱۸
تأريخ النشر: 23 October 2021

أولاً: أحداث
_اعلام عبري: شجار وقع بين عناصر الجيش داخل قاعدة شمال فلسطين سقط على إثرها 8 إصابات طفيفة و 6 إصابات تلقوا معالجة طبية.

_اعلام عبري: الهجوم على قاعدة التنف يحمل رسالة إيرانية لـ"إسرائيل".

_اعلام عبري: إنفجار سيارة في نهاريا ينتج عنه إصابتان بجروح خطيرة.

_اعلام عبري: سيارة مسرعة حاولت دهس جنود جيش الاحتلال في منطقة جبل الخليل.

_أدرعي: إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان. والعثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلم من ​المخدرات​، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيكل.

ثانيًا: مواقف وآراء
_يديعوت: لقد أنجزت المخابرات والقوات الجوية انجازًا كبيرًا. الجزء الأكبر من الجهد الآن يتركز في مواجهة مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله وهو الخطر رقم 2 بعد البرنامج النووي الإيراني.

_اعلام عبري: يجب أن نتذكر أن حزب الله قد تسلح بالفعل من قبل الإيرانيين حتى أعناقه قبل المواجهة القادمة معنا.

_القناة 12: حول اغتيال السوري مدحت الصالح من المقدر أن الرد سيكون محدودًا نسبيًا، فهم لا يريدون مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

_قائد الجبهة الداخلية: حزب الله سيستهدفنا بألفي صاروخ يومياً

_ قناة كان: إسرائيل تتأهب لإمكانية ألا يتم توقيع اتفاق نووي جديد من إيران، الأمر الذي قد يجعلها تقترب من الحصول على أسلحة نووية.

_إعلام العدو: نصرالله يقول أن لديه 100 ألف مقاتل مدرب و مسلح.

_الاعلام العبري: خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من أهم خطاباته في السنوات الأخيرة.

_يسرائيل هيوم: قلق يسود في إسرائيل من تحسن العلاقات مؤخرا بين إيران وعدد من الدول "المعتدلة" في المنطقة.

_القناة 12: إسرائيل تدرك أنه يجب القيام بعمل عسكري ضد إيران في حال فشلت المحادثات النووية.

_اعلام عبري: حزب الله الوحيد القادر على الصمود خلال الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان.

ثالثًا: إجراءات
_اعلام عبري: رئيس الوزراء نفتالي بينيت اتفق مع الرئيس الروسي على استمرار حرية العمل الإسرائيلي في سوريا.

_اعلام عبري: الجيش يرّفع حالة التأهب ويُعزز نشر بطاريات القبة الحديدية في الشمال خشيةً من ردٍ على اغتيال الأسير السوري مدحت الصالح.

_القناة 12: في أعقاب الأزمة المتصاعدة في لبنان: تستعد إسرائيل للعنف الذي سيوجه ضدها أيضًا، فقد قرر وزير الجيش الإسراع بشكل كبير في بناء العائق الفاصل على الحدود الشمالية الذي يتضمن جدار وسياج ومكونات أخرى.

_الجيش: إغلاق عددٍ من الشوارع والطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة خوفاُ من نيران مضادة للدروع.

_اعلام عبري: الرقابة العسكرية تفرض حظر على نشر المعلومات عن أماكن نشر القبة الحديدية عقب التوتر مع غزة.

_هآرتس: إسرائيل تعمل على خفض حالة التوتر مع غزة وتأجيل المواجهة القادمة.

_القناة 12: رئيس الأركان كوخافي يوعز لسلاح الجو بإجراء تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

_رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتفق مع الرئيس الروسي على استمرار حرية العمل الإسرائيلي في سوريا.

_اعلام عبري: إستعدادات إسرائيلية لإحتمال مواجهة مُرتقبة مع حزب الله.

إعداد:تابناك

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مجلس الأمن يدعو المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية لـ"سلوك الطرق القانونية"
اردوغان يعلن نية بلاده طرد 10 سفراء بعد دعوتهم للإفراج عن كافالا
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 23-10-2021
المدلل: انتصار أسرى الجهاد كان نتيجة حتمية
أمين سر المجلس السياسي الأعلى: طغيان المال السعودي وراء مواقف مجلس الأمن بشأن اليمن
حركة حماس تطالب السعودية مجددا بالإفراج عن محمد الخضري المعتقل في الرياض منذ 2019
بارود: أي تعديل جوهري حالياً على القانون الإنتخابي سينتج عنه تطيير الإنتخابات
اعتصام المعترضين على النتائج المعلنة للانتخابات في المنطقة الخضراء يدخل يومه الخامس
مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة آخرين بأعمال عنف وتظاهرات في لاهور
وزيرة الخارجية تبحث نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي تطورات الاوضاع السياسية الراهنة
بكين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من 2 مليار جرعة ضد فيروس كورونا
إقتصاديون يؤكدون أن ارتفاع أسعار النفط عالميا ينعش الاقتصاد العراقي
انخفاض أسعار النفط بشكل كبير من شأنه أن يشل الاستثمارات ويتسبب بأزمة طاقة
سفن حربية روسية وصينية تسيّر دورية مشتركة في المحيط الهادئ
محمد بن سلمان يعلن عن الحزمة الأولى التي ستساهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء
بلينكن مدير الإخفاقات الأمريكية
حملة وطنية ترويجية لدعم الرمان في منطقة قابس
المحكمة العسكرية تستدعي رئيس حزب القوات سمير جعجع لاستجوابه على خلفية كمين الطيونة
ممثل الأمم المتحدة يدعو بعد لقائه البرهان إلى الحوار للحفاظ على إنجازات المرحلة الإنتقالية
تعثر الإستراتيجية الأميركية في لبنان 1982 – 2021
التوتر القائم بين طهران وباكو تحت تأثیر العامل الإسرائیلي
الملكة رانيا تفتتح معرض تصاميم نهر الأردن الـ 24
السفير الإيراني في أنقرة: تركيا وإيران بإمكانهما التداول التجاري بالعملات الوطنية
تقدير موقف: التحوّل الأمريكي في الملف السوري قراءة تحليلية في الدوافع
واشنطن وتجارة المخدرات في أفغانستان
شيوخ عشائر الوسط والجنوب يرفضون نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها ومحاسبة المتلاعبين
لا خيار أمام الأمريكيين سوى الخروج من غرب آسيا.. الوحدة في الأمة الإسلامية استراتيجية
الامم المتحدة توصي مجلس الأمن برفع العقوبات عن كوريا الشمالية
تقرير دولي صادم يفضح سرقة أجور الأفارقة المبعدين من الإمارات
وزير الدفاع لا يؤكد كلام بايدن عن تايوان: لن أشارك في التكهّنات