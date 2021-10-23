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المدلل: انتصار أسرى الجهاد كان نتيجة حتمية

رمز الخبر: ۵۹۰۱۷
تأريخ النشر: 23 October 2021

أكد القيادي فى الجهاد الاسلامي أحمد المدلل أن انتصار أسرى الجهاد الإسلامي كان نتيجة حتمية لتلك الإرادة القوية التي يمتلكها هؤلاء "الذين استطاعوا أن يكسروا هيبة المنظومة الأمنية والعسكرية" للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المدلل في حديث مع تابناك  أن "هذا الانتصار جاء نتيجة حتمية لتلك الرسالة القوية التي بعث بها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، والذي أكد بأننا لا يمكن أن نتخلى عن أسرانا ولن نترك أسرانا ضحايا بين براثن العدو الصهيوني حتى لو وصل ذلك إلى معركة عسكرية مع العدو الصهيوني".

وتابع أن "هذا كله رفع من معنويات أسرى الجهاد الإسلامي الذين ثبتوا على موقفهم".

*المدلل: استمرار اعتقال السلطات السعودية للدكتور الخضري خطيئة وسقوط أخلاقي

وصف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل استمرار اعتقال السلطات السعودية للقيادي الفلسطيني محمد صالح الخضري بالخطيئة والسقوط الأخلاقي.

وقال المدلل إن "من الخطيئة بمكان أن يبقى النظام السعودي معتقلا للدكتور الخضري ونجله، هذا سقوط أخلاقي يأتي تماهيا مع المواقف الأمريكية والصهيونية بمحاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أنه" كان يفترص من النظام السعودي أن يعمل على دعم هؤلاء الفلسطينيين الذين يعملون من أجل فلسطين التي هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية".

 

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