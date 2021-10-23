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وزير المالية:

انخفاض أسعار النفط بشكل كبير من شأنه أن يشل الاستثمارات ويتسبب بأزمة طاقة

اعتبر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير من شأنه أن "يشل الاستثمارات" و"يتسبب بأزمة طاقة خطيرة".
رمز الخبر: ۵۹۰۰۸
تأريخ النشر: 23 October 2021

وقال الجدعان، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن بلاده لا تريد أيضاً رؤية أسعار نفط مرتفعة لأن هذا يؤدي إلى "شلل الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "لا نريد رؤية خروج أسعار النفط عن السيطرة، كما لا نريد رؤية أسعار عالية جداً، والتي من شأنها أن تؤدي إلى شلل الاقتصاد العالمي".

وتابع: "نريد بشكل عام رؤية أسعار جيدة للمنتجين وأيضاً للمستثمرين، حتى يتمكنوا من الاستثمار في ظل حاجة العالم للطاقة، وأسعار لا تؤثر سلباً على تعافي العالم من تداعيات جائحة كورونا".

واستدرك بالقول: "طبعاً لا نريد أسعاراً منخفضة جداً من شأنها شل الاستثمار والتسبب في أزمة طاقة خطيرة".

وأوضح أن بلاده تريد رؤية أسعار متوازنة تشجع على الاستثمار وتجلب العوائد للمنتجين، لكن ليس على حساب عرقلة تعافي العالم.

وأشار إلى أن "مسألة الأسعار في كلتا الحالتين (ارتفاعها أو انخفاضها) تتناسب مع المملكة، خاصة في وقت نجحت فيه في تنويع إيراداتها ومشاريعها، وضاعفت من إيراداتها التي لا تعتمد على النفط".

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.93% أو 79 سنتاً إلى 85.65 دولاراً للبرميل وذلك لأعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.

وتواصل أسعار النفط الارتفاع منذ أن قرر تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، مطلع الشهر الجاري، الإبقاء على خطط الإنتاج المتفق عليها سابقاً، والتي تنص على زيادة شهرية تصاعدية بواقع 400 ألف برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر المقبل.

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