مفوضية الانتخابات ترد 174 طعنا من أصل 181 حققت بها

موقع تابناك الإخباري_وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد مئة وأربعة وسبعين طعناً وقبول سبعة منها كانت مدعومة بالأدلة وستكون منها محطتان في العاصمة بغداد وواحدة في البصرة وأربيل وثلاثة في نينوى.

وبينت المفوضية وفقاً لبيان لها، أن المحطات المطعون بها ستفتح بموجب تلك الطعون ووفقاً للمادة الثامنة والثلاثين من قانون الانتخابات، وستفرز الأصوات وتعد يدوياً بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات تحدد لاحقاً ويبلغ بها قبل مدة مناسبة.