شيوخ عشائر الوسط والجنوب يرفضون نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها ومحاسبة المتلاعبين

طالب شيوخ عشائر من محافظات الوسط والجنوب في مؤتمر صحفي عقدوه بساحة الاعتصام في بابة المنطقة الخضراء ببغداد- بإعادة الانتخابات ومواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

موقع تابناك الإخباري_وقال متحدث باسم العشائر إنهم يطالبون بإعادة إجراء الانتخابات على أن تكون بيد أمينة، وبأن يكون الاقتراع "نزيها ينتج برلمانا يحارب الفساد الذي دمر مؤسسات الدولة، وحكومة توفر الأمن والخدمات للشعب العراقي، لا سيما الوسط والجنوب اللذين يعانيان من الحرمان والتهميش".

كما رفض شيوخ العشائر تدخل ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت وتدخل امريكا والامارات لصالح جهة معينة على حساب القوى الرافضة للتطبيع.

وتأتي مطالب العشائر في وقت يواصل فيه الاف العراقيين والقوى الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة اعتصامهم في ساحة الحسنين (وسط بغداد) للمطالبة بإعادة عدّ الأصوات يدويا، ويطالب المعتصمون أيضا بمحاسبة من وصفوهم "بالمتلاعبين" بنتائج الانتخابات وإحالتهم إلى القضاء.