ويقدم المعرض للجمهور، منتجات يدوية في العديد من الفروع الفنية بما في ذلك الفخار، والتطريز، ونسج الحصير، وتطريز النقود المعدنية، والمجوهرات التقليدية، والكروشيه، والحرف اليدوية البحرية والملابس المحلية وغيرها من المصنوعات اليدوية.

أعلن مدير الشؤون السياحية بمنظمة منطقة جابهار الحرة شرقي محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد)، عدنان حسيني، عن تنظيم 20 جناحا للمصنوعات اليدوية في معرض جابهار الخريفي بهدف دعم اصحاب الحرف في مجال الصناعات اليدوية والمهن المنزلية.

وفي حوار مع مراسل إرنا يوم الجمعة، أكد حسيني، ان مشاركة أصحاب الحرف في معرض جابهار الخريفي تتم مع التزام البروتوكولات الصحية وتهدف الى تقديم وعرض الفنون التقليدية ونشر وترويج الثقافة والفنون الإسلامية الإيرانية الأصيلة، وتعزيز التفاعل بين الفنانين من أجل تحسين جودة المنتجات والإبداع وتكثيف المنافسة الجيدة والإيجابية بين الفنانين ودعم الحرف اليدوية في المنطقة والأعمال المنزلية من أجل النهوض بوضعهم الوظيفي.

ويقدم المعرض للجمهور، منتجات يدوية في العديد من الفروع الفنية بما في ذلك الفخار، والتطريز، ونسج الحصير، وتطريز النقود المعدنية، والمجوهرات التقليدية، والكروشيه، والحرف اليدوية البحرية والملابس المحلية وغيرها من المصنوعات اليدوية.

وبدأ المعرض أعماله اعتبارا من يوم الخميس ويستمر حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.