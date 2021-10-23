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قائد الثورة الإسلامية يستقبل ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

وسيعقد هذا الاجتماع وفقا للتعليمات والبروتوكولات المحددة من قبل لجة مكافحة كورونا في البلاد، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.
رمز الخبر: ۵۸۹۹۲
تأريخ النشر: 23 October 2021

سيستقبل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي، يوم الأحد 17 ربيع الأول، تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

ویذکر نقلا عن مركز حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي، انه سيلتقي رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية مع قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي صباح الأحد بالتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف (ص) والإمام صادق (ع).

وسيعقد هذا الاجتماع وفقا للتعليمات والبروتوكولات المحددة من قبل لجة مكافحة كورونا في البلاد، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

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