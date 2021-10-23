مباحثات ايرانية - اندونيسية تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية

في هذا الصدد تم تقديم التوصيات اللازمة للجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المحددة بين البلدين أو وضع اللمسات الأخيرة عليها بالسرعة المناسبة.

بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو ميرسودي آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أفغانستان.

ویذکر ان وزير الخارجية الايراني أشار في الاتصال الى مسؤولية طالبان في حماية أمن القوميات وأتباع الديانات المختلفة ازاء الأعمال الإرهابية مؤكدا على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وفي إشارة إلى الظروف الراهنة في أفغانستان والدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الصدد منددا بالعلميات الإرهابية الأخيرة والموجهة لداعش في هذا البلد مذكرا بمسؤولية طالبان عن حماية أمن القوميات وأتباع المذاهب والديانات المختلفة ازاء الاعمال الإرهابية مؤكدا على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

واعتبر أمير عبد اللهيان ايلاء الاهتمام باللاجئين الافغان في البلدان المجاورة لا سيما في الجمهورية الإسلامية الايرانية من مسؤولية المجتمع الدولي ، مذكرا بالاتفاق بين الطرفين خلال اللقاء الاخير نيويورك لافتا الى ضرورة بذل الجهود للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في هذا الاتصال على حماية حقوق الإنسان ، وخاصة حقوق المرأة معتبرة ان متابعة شؤون اللاجئين الأفغان تعد مسؤولية إنسانية بحاجة إلى اهتمام خاص من قبل المجتمع الدولي.

ووجهت وزيرة الخارجية الاندونيسية الدعوة لوزير الخارجية الايراني لزيارة جاكرتا، مرحبة بالتنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين، وقالت: في هذا الصدد تم تقديم التوصيات اللازمة للجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المحددة بين البلدين أو وضع اللمسات الأخيرة عليها بالسرعة المناسبة.

وأطلع أمير عبداللهيان في الاتصال نظيرته الاندونيسية على المباحثات النووية الاخيرة.