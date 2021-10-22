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حملة وطنية ترويجية لدعم الرمان في منطقة قابس

نظم المجمع المهني المشترك للغلال، حملة وطنية ترويجية للرمان التونسي على مستوى السوق الداخلية والأسواق الخارجية بهدف التعريف أكثر بهذا المنتوج ودفع نسق الاستهلاك والتصدير.
رمز الخبر: ۵۸۹۸۰
تأريخ النشر: 22 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتندرج هذه الحملة ضمن العمل على مزيد تثمين الرمان التونسي والنهوض به، خصوصاً بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الرمانة بتستور وإحدى المساحات التجارية الكبرى عبر نقاط بيعها لبيع الرمان من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب وضع نقطة بيع للرمان من المنتج إلى المستهلك على ذمة الهياكل المهنية والقيام بحصص لتذوق الرمان ومشتقاته في الصالون الدولي للفلاحة والصيد البحري.

ويحصل الرمان في منطقة قابس على علامة التسمية المثبتة للأصل في شهر نيسان / ابريل 2021، وتم الشروع في انجاز الدراسات الفنية برمان تستور (ولاية باجة) على أن يحصل رسميا على التسمية المثبتة للأصل سنة 2023. وهذه العلامات من شانها أن تعطي قيمة مضافة عالية للرمان التونسي خاصة في الأسواق الخارجية، مع ازدياد الدول التي تريد استيراد الرمان التونسي.

ويبلغ انتاج الرمان هذا العام 106 ألاف طن مقابل حوالي 100 ألف طن في الموسم الماضي، مع تمركز الإنتاج في أربعة أقطاب وهي قابس ب 25 ألف طن ثم باجة 20 لف طن و نابل ب 16 ألف طن ثم ولاية القيروان ب 15 ألف طن.

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حملة وطنية ترويجية لدعم الرمان في منطقة قابس
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