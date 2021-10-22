ممثل الأمم المتحدة يدعو بعد لقائه البرهان إلى الحوار للحفاظ على إنجازات المرحلة الإنتقالية

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الإنتقال فى السودان (يونيتامس) فولكر بيترس إلى ضرورة العودة للحوار بين كل الأطراف للحفاظ على إنجازات المرحلة الإنتقالية في السودان.

موقع تابناك الإخباري_وأشار بيترس بعد لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الانجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين على المستوى الإقتصادى وعودة السودان للمجتمع الدولى وتحقيق اتفاق سلام السودان في جوبا.

وقال بيترس ان الإجتماع أكد على ضرورة التركيز خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المواضيع العالقة الرئيسية والعمل على إستكمالها بما في ذلك تسمية الممثلين فى المجلس التشريعى واللجان والمفوضيات المختلفة، مؤكدا انه في حالة اتفاق الأطراف سيجدون الدعم الدولي حاضرا.

واكد رئيس البعثة الأممية فولكر بيترس، على ضرورة استمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدنى لإستكمال قضايا الإنتقال الكبرى ممثلة فى تشكيل المجلس التشريعى الإنتقالي وإعداد الدستور والتحضير للإنتخابات، مشيرا إلى أن لقائه رئيس مجلس السيادة يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التى عقدها مؤخرا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأطراف الشراكة من المكون العسكري والحرية والتغيير والمجتمع المدنى وممثلي تنظيمات الكفاح المسلح.

وبحث اللقاء بين بيترس والبرهان جملة من القضايا ذات الإهتمام المشترك فى مقدمتها التطورات الجارية بالبلاد، وعلاقة شركاء الفترة الإنتقالية ودعم الأمم المتحدة للفترة الانتقالية.

يأتي هذا في وقت تشهد البلاد خروج العديد من التظاهرات، للمطالبة بدولة مدنية، تقدمها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، من أبرزهم وزيرا شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والنقل ميرغني موسى.