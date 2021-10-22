النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ

مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" يشدد على سيادة ليبيا ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية

أكد البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا، رفضه الكامل لأي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، وأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تدعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".
رمز الخبر: ۵۸۹۷۶
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وشدد البيان الذي أعلنته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي مساء اليوم الخميس، على الالتزام باستقلال ليبيا وسيادتها والتزام حكومة الوحدة الوطنية بقرارات مجلس الأمن الدولي وترحيبها بعودة السفارات الأجنبية للعمل من طرابلس، وكذلك التأكيد على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأشاد البيان، بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار فى ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الأفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول الجوار الليبي.

ولفت البيان الى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية الليبية بشكل نزيه وشفاف وجامع فى 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة الليبية وركيزة للتعايش السلمي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الكويتي أن مؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، المقام في مدينة طرابلس، "دليل على عودة ليبيا إلى الساحة الدولية".

وأضاف: "نؤكد وقوفنا إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.. ونؤكد التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم سلطاتها الموحدة".

كما أشاد جهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يدعو القوات الأمنية إلى قديم الحماية للمتظاهرين ومنع المندسين
مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" يشدد على سيادة ليبيا ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية
منظمة الصحة: كورونا قتل ما بين 80 و180 ألف عامل صحي
المغرب..انتعاش تدريجي لقطاع السياحة بعد ركود جراء جائحة كورونا
غارات جوية على مدينة صعدة تحدث أضرارًا جسيمة في ممتلكات ومزارع المواطنين
تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا لتسببهم بالحرائق التي اندلعت في البلاد العام الماضي
واشنطن لم تحقق أهدافها في العراق وأفغانستان وحزب الله قوة سياسية مهمة في لبنان
التايه: الاسرائيليون يحسبون حسابا للتهديدات ومعركة الأمعاء الخاوية لن تطول
شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس: وضع كايد الصحي أصبح خطيرًا جدًا
الجبهة الديمقراطية تدين التفجير الارهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق
كتائب حزب الله في الديوانية: الصوت الانتخابي لا يقل أهمية عن الدماء التي قدمها المجاهدون
القوات المسلحة تعلن استهداف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في معسكر الواجب بجيزان بـ 5 صواريخ باليستية
فوضى في تعرفة النقل.. ورئيس اتحاد الولاء لتابناك: يجب تطبيق آلية الدعم مع وزارة النقل
حماس: لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم الى العدالة ومحاكمتهم
وزيرا الداخلية الايراني والتركي يبحثان سبل التعاون بين البلدين
افتتاح معرض "ميديا إكسبو سيريا 2021" في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 80 مؤسسة محلية ودولية
القضاء العسكري بغزة يعلن عن إجراءات جديدة لتسريع محاكمات الاتجار بالمخدرات
أهالي الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام: أبناؤنا يواجهون الموت في سجون الاحتلال
الاعتصام المفتوح احتجاجا على نتائج الانتخابات يتواصل في المنطقة الخضراء
الحكومة تستعرض موقف الأراضي المقترحة لتنفيذ التطوير العمراني بالمحافظات
واحة برديس التقنية تستضيف 40 شخصية علمية بارزة في العالم الاسلامي
سيول تستعد لإطلاق أول صاروخ فضائي محلي
دبلوماسي ايراني: السلام في افغانستان لا يحقق الا من خلال تشكيل حكومة شاملة
مرشحون من مختلف المحافظات يطالبون بمحاكمة مفوضية الانتخابات واعادة العد والفرز اليدوي
وكالة الأدوية الأوروبية قد تتخذ قرارا بشأن "سبوتنيك V" مطلع 2022
وزير الداخلية التركي يصل طهران
سفير غانا لدی ایران یشید بفن صنع الأرائك الخشبية المنحوتة في ملاير
إطلاق نار وتحطيم محطة للمحروقات في الشمال على خلفية ارتفاع سعر صفيحة البنزين
هجوم بالمسيرات والصواريخ على قاعدة التنف الأمريكية قرب مثلث الحدود السورية العراقية الاردنية
رئيس الاركان الايرانية يهنئ نظراءه في العالم الاسلامي لمناسبة المولد النبوي الشريف