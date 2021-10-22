المغرب..انتعاش تدريجي لقطاع السياحة بعد ركود جراء جائحة كورونا

تشهد مدينة مراكش المغربية زخماً تدريجياً في توافد السياح الأجانب بعد تخفيف القيود على الرحلات الجوية إلى البلاد في 15 يونيو الماضي.

موقع تابناك الإخباري_وشهدت صناعة السياحة المغربية بعض التعافي بعد الركود الذي طالها كما باقي البلدان السياحية جراء جائحة كوفيد-19.

وشرعت الوحدات والمنتجعات السياحية المغربية في توديع الأزمة الناجمة عن التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي تسببت في تكبد القطاع خسائر مالية كبيرة منذ نهاية شهر مارس 2020.

وتستعد الوحدات السياحية لاستقبال مزيد من الأفواج السياحية، بالموازاة مع الارتفاع المتواصل لعدد الرحلات الجوية التي تربط أسواق أوربا وآسيا بالمدن السياحية المغربية، إذ اعتبر مصدر من وزارة السياحة أن كافة المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد خروج القطاع من الأزمة التي ظل يتخبط فيها طوال 15 شهرا متواصلة.

وأوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن الاستعدادات الجارية لتعميم جواز التلقيح وتخفيف القيود ستساهم بشكل كبير في مواصلة الانتعاش الذي تعيشه الوحدات السياحية الوطنية.