النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا لتسببهم بالحرائق التي اندلعت في البلاد العام الماضي

أعلنت وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصاً ارتكبوا أعمالا إرهابية عبر إشعال الحرائق، ومعاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لتخريب المنشآت العامة والخاصة.
رمز الخبر: ۵۸۹۷۲
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت الوكارة إنه و"استنادا لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بـ24 مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وأضافت: "كما تضمن الحكم معاقبة 11 مجرما بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والأحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية".

وذكرت بأن "الحكم تضمن أيضا حبس 5 أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة".

واندلعت العام الماضي حرائق كبيرة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، في ظل أحوال جوية، وكتل هوائية، ساهمت بانتشار الحرائق أكثر.

واجه السوريون خلال تلك الأيام أكثر من 187 حريقاً طال 280 قرية وبلدة وأضرت النيران بأكثر من 370 منزلاً وأتت حينها على أكثر من 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية وألحقت أضراراً كبيرة بالثروة الحيوانية والمعدات الزراعية والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكاظمي يدعو القوات الأمنية إلى قديم الحماية للمتظاهرين ومنع المندسين
مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" يشدد على سيادة ليبيا ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية
منظمة الصحة: كورونا قتل ما بين 80 و180 ألف عامل صحي
المغرب..انتعاش تدريجي لقطاع السياحة بعد ركود جراء جائحة كورونا
غارات جوية على مدينة صعدة تحدث أضرارًا جسيمة في ممتلكات ومزارع المواطنين
تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا لتسببهم بالحرائق التي اندلعت في البلاد العام الماضي
واشنطن لم تحقق أهدافها في العراق وأفغانستان وحزب الله قوة سياسية مهمة في لبنان
التايه: الاسرائيليون يحسبون حسابا للتهديدات ومعركة الأمعاء الخاوية لن تطول
شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس: وضع كايد الصحي أصبح خطيرًا جدًا
الجبهة الديمقراطية تدين التفجير الارهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق
كتائب حزب الله في الديوانية: الصوت الانتخابي لا يقل أهمية عن الدماء التي قدمها المجاهدون
القوات المسلحة تعلن استهداف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في معسكر الواجب بجيزان بـ 5 صواريخ باليستية
فوضى في تعرفة النقل.. ورئيس اتحاد الولاء لتابناك: يجب تطبيق آلية الدعم مع وزارة النقل
حماس: لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم الى العدالة ومحاكمتهم
وزيرا الداخلية الايراني والتركي يبحثان سبل التعاون بين البلدين
افتتاح معرض "ميديا إكسبو سيريا 2021" في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 80 مؤسسة محلية ودولية
القضاء العسكري بغزة يعلن عن إجراءات جديدة لتسريع محاكمات الاتجار بالمخدرات
أهالي الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام: أبناؤنا يواجهون الموت في سجون الاحتلال
الاعتصام المفتوح احتجاجا على نتائج الانتخابات يتواصل في المنطقة الخضراء
الحكومة تستعرض موقف الأراضي المقترحة لتنفيذ التطوير العمراني بالمحافظات
واحة برديس التقنية تستضيف 40 شخصية علمية بارزة في العالم الاسلامي
سيول تستعد لإطلاق أول صاروخ فضائي محلي
دبلوماسي ايراني: السلام في افغانستان لا يحقق الا من خلال تشكيل حكومة شاملة
مرشحون من مختلف المحافظات يطالبون بمحاكمة مفوضية الانتخابات واعادة العد والفرز اليدوي
وكالة الأدوية الأوروبية قد تتخذ قرارا بشأن "سبوتنيك V" مطلع 2022
وزير الداخلية التركي يصل طهران
سفير غانا لدی ایران یشید بفن صنع الأرائك الخشبية المنحوتة في ملاير
إطلاق نار وتحطيم محطة للمحروقات في الشمال على خلفية ارتفاع سعر صفيحة البنزين
هجوم بالمسيرات والصواريخ على قاعدة التنف الأمريكية قرب مثلث الحدود السورية العراقية الاردنية
رئيس الاركان الايرانية يهنئ نظراءه في العالم الاسلامي لمناسبة المولد النبوي الشريف