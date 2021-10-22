تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا لتسببهم بالحرائق التي اندلعت في البلاد العام الماضي

موقع تابناك الإخباري_وقالت الوكارة إنه و"استنادا لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بـ24 مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وأضافت: "كما تضمن الحكم معاقبة 11 مجرما بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والأحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية".

وذكرت بأن "الحكم تضمن أيضا حبس 5 أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة".

واندلعت العام الماضي حرائق كبيرة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، في ظل أحوال جوية، وكتل هوائية، ساهمت بانتشار الحرائق أكثر.

واجه السوريون خلال تلك الأيام أكثر من 187 حريقاً طال 280 قرية وبلدة وأضرت النيران بأكثر من 370 منزلاً وأتت حينها على أكثر من 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية وألحقت أضراراً كبيرة بالثروة الحيوانية والمعدات الزراعية والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف.



