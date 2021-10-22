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بوتين:

واشنطن لم تحقق أهدافها في العراق وأفغانستان وحزب الله قوة سياسية مهمة في لبنان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة لم تحقق أيًا من أهدافها خلال 20 عاما في العراق وأفغانستان.
رمز الخبر: ۵۸۹۷۱
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له في ختام أعمال منتدى فالداي الدولي، بمدينة سوتشي، اليوم الخميس: أضاف بوتين أنه "على مدى عقدين من الزمن، كانت أقوى دولة في العالم تشن حملات عسكرية في دولتين لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال، ولكن نتيجة لذلك، اضطرت إلى تقليص عملياتها دون تحقيق أي من الأهداف، التي حددتها لنفسها قبل عشرين عاما".

وتابع أن الولايات المتحدة لم تتضرر بنفسها فحسب، بل ألحقت بهذه الدول أضرارا كبيرة أيضا. هذا فقط جعل الوضع أسوأ.

وأشار بوتين إلى أن هيمنة الغرب على الشؤون العالمية تفسح المجال لنظام أكثر تنوعا، قائلا: "توازن القوى المتغير يفترض إعادة توزيع الحصص لصالح تلك البلدان النامية التي تشعر حتى الآن أنها مهملة. بعبارة صريحة، فإن هيمنة الغرب على الشؤون العالمية، والتي بدأت منذ عدة قرون وأصبحت شبه مطلقة لفترة قصيرة في نهاية القرن العشرين، تفسح المجال لنظام أكثر تنوعا".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي أن منظمة الامم المتحدة قيمة يجب الحفاظ عليها، وقال: "منظمة الأمم المتحدة هي أهم مؤسسة دولية، وتظل قيمة دائمة للجميع، على الأقل في الوقت الراهن. أعتقد أن الأمم المتحدة في العالم المضطرب الحالي هي التي تحمل النزعة المحافظة على العلاقات الدولية، وهو أمر ضروري للغاية لتطبيع الوضع".

الى ذلك، أوضح بوتين أن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل.

وأكد أن "روسيا ستدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وستقدم صور الأقمار الصناعية إن توفرت".

ولفت إلى أن "الموقف من حزب الله يختلف من بلد إلى آخر ونحن نعتبره قوة سياسية مهمة في لبنان"، مشيرًا إلى "أننا نعمل مع جميع القوى السياسية اللبنانية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في لبنان".

 

         

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