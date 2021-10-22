التايه: الاسرائيليون يحسبون حسابا للتهديدات ومعركة الأمعاء الخاوية لن تطول

أكد الباحث والمتخصص بالشأن الاسرائيلي جمعة التايه أن "أسرى حركة الجهاد الاسلامي لا يزالوا يخوضون معركة الدفاع عن إرث الحركة الاسيرة، وهناك بعض الاستجابات ولكن لا تلبي الحد الادنى من مطالب الاسرى الذين يعبرون عبر أمعائهم الخاوية طريق الثورة والتمرد على السياسة القمعية التي حاولت النيل من التماسك والوحدة.

ولفت التايه في تصريح لتابناك حول اخر التطورات في إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية، الى أن "الاسرى وقفوا بالمرصاد بكل قوة وايمان وعزيمة على هذه المواقف"،

وأكمل قائلا: "لا ننسى بهذه اللحظات وفي هذه المرحلة الفصائل الفلسطينية الاخرى التي ساندت عبر بياناتها ومجاهديها للوقوف مع الاسرى في معركتهم الكبيرة.

وإعتبر التايه أن "تشديد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة على عدم ترك الاسرى لوحدهم وسنقف معهم حتى لو ادى ذلك الى حرب، ينعكس إيجابيا على معنويات الاسرى المضربين عن الطعام".

وأكد في حديثه لتابناك على أن الاسرائيليين يحسبون حسابا للتهديدات بالحرب ويأخذونها على محمل الجد، ومعتقدا أن معركة الأمعاء الخاوية لن تطول لان ادارة السجون دخلت في نفق مظلم".