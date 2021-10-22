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شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس: وضع كايد الصحي أصبح خطيرًا جدًا

رمز الخبر: ۵۸۹۶۹
تأريخ النشر: 21 October 2021

أكد خالد الفسفوس، شقيق الأسير كايد الفسفوس، أن الأخير يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن والتسعين على التوالي، مشيراً الى أن وضع شقيقه الصحي أصبح خطيرًا جدًا.

وفي تصريحات لتابناك ، أضاف الفسفوس أن في التقرير الطبي الأخير الذي أصدره محامي كايد قبل يومين، تظهر بشكل واضح خطورة الوضع الصحي لكايد، فيما حذّر الأطباء من الموت المفاجئ واحتمالية توقف القلب في أي لحظة أو حصول تجلط على الدماغ.

وتابع قائلاً إن كايد يرفض كل أنواع الفحوصات الطبية ويرفض المدعمات، لافتًا الى ان رسالتنا الى أبناء الشعب الفلسطيني أن يقفوا الى جانب أسرانا وأن تكون وقفتهم بحجم تضحية هؤلاء الأسرى الذين يضحون بحياتهم الآن في سبيل حرية الشعب، اضافة الى رسالة ثانية للمؤسسة الرسمية الفلسطينية بأن تقف عند مسؤوليتها تجاه أسرانا وإنقاذ حياتهم في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأول.

وكايد كايد الفسفوس (32 عامًا) هو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في تموز/يوليو 2020 وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم أكرم، ومحمود وحافظ. وخلال 2019 خاض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

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شقيق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس: وضع كايد الصحي أصبح خطيرًا جدًا
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