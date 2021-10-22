الجبهة الديمقراطية تدين التفجير الارهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق

أدان القيادي في الجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، الاعتداء الارهابي الذي استهدف باصًا في العاصمة السورية دمشق، وقال "ندين الارهاب الأعمى الذي أودى بحياة هؤلاء الجنود السوريين ونعتبر أن لهذا الإرهاب وظيفة سياسية لم ترق لقوى الشر وقوى الإرهاب".

وفي تصريحات لتابناك ، أضاف أبو ظريفة أن قوى الشر جاءت لتضرب في العمق بعد عودة سوريا إلى موقعها العربي والدولي ومحاولة إلتئام الوضع الداخلي السوري، وللإبقاء على حالة الفوضى وحالة الإرباك.

وتابع أبو ظريفة قائلاً: "نحن نعتبر أن سوريا بكل مكوناتها السياسية والأمنية قادرة على مواجهة قوى الشر وغلق الطريق أمام هذه الأيدي المجرمة التي تحاول أن تعبث بأمن واستقرار سوريا التي عوّدتنا دائماً على موقفها القومي والوطني لصالح الحقوق الفلسطينية".

وارتقى 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق صباح يوم امس الاربعاء.