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وزيرا الداخلية الايراني والتركي يبحثان سبل التعاون بين البلدين

بحث وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي، مع نظيره التركي الزائر سليمان صويلو سبل التعاون بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۸۹۶۳
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال وحيدي في المؤتمر الصحفي عقب اجتماعه مع وزير الداخلية التركي: "في هذا اللقاء تم بحث تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهناك عدة قضايا مشتركة تهم البلدين" . وقد بحثنا في مجالات مكافحة الإرهاب ، ومكافحة الجريمة الدولية ، ومكافحة تهريب الأسلحة ، والتبادلات وتطوير الأنشطة عبر الحدود ، وكذلك تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما في ذلك قضية الهجرة.

وأضاف: "من جانب آخر بحث الجانبان قضايا أكثر عمومية مثل الدور التخريبي للنظام الأمريكي والكيان الصهيوني في المنطقة والمشاكل العديدة التي تسببت بها لدول المنطقة ، والقضايا التي خلفتها في أفغانستان و مؤامراتهم في المنطقة ".

وصرح وزير الداخلية قائلا : إن البلدين عازمان على تنمية العلاقات الاستراتيجية بينهما، وهناك آفاق جديدة للتعاون المشترك في جميع المجالات امامنا وهي بداية جيدة لترسيخ العلاقات مع تركيا.

واضاف: العلاقات الإيرانية - التركية ستمضى الى الامام بشكل أسرع. وان وقوف البلدين الى جانب بعضهما البعض قد ازال عدم الاستقرار في المنطقة وسيحبط مؤامرات الأعداء، ولن يسمح البلدان للآخرين بتعكير صفو العلاقات بينهما.

من جانبه قال وزير الداخلية التركي: لقد اجريت مفاوضات هامة اليوم ، وهناك علاقات جيدة للغاية قائمة بين وزارتي الداخلية الإيرانية والتركية .

وأضاف: "لدينا تعاون ومجموعات عمل مشتركة في محاربة" ب ك ك" والجماعات الإرهابية ، وأكدنا اليوم من جديد عزمنا على مكافحة الإرهاب.

وصرح قائلا : "في أفغانستان تتجه العديد من النزوح إلى بلداننا ونؤكد على مكافحة الهجرة غير الشرعية وسندرس اقتراح الوزير الإيراني بتشكيل مجموعة عمل مشتركة". ان أمن الحدود من القضايا المشتركة بين البلدين ، وأشكر إيران على تعاونها في تشغيل الأنظمة الإلكترونية والفنية على الحدود واقامة الجدار الحدودي.

وقال: "نريد تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن الحدود ، يجب على البلدين معالجة موضوع مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات". لدى البلدين الكثير من التعاون في هذا المجال ، وقد تم ايجاد مجموعة عمل مشتركة لمكافحة تهريب الأسلحة وسنقوم بمعالجة القضايا في هذا المجال.


         

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