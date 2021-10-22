وزير الخارجية الباكستاني يزور كابل لبحث التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين

يزور وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، على رأس وفد رفيع العاصمة الأفغانية كابول، يضم رئيس الاستخبارات الباكستاني السابق الجنرال فيض حميد، لبحث ملفات تهم البلدين.

موقع تابناك الإخباري_والتقى قرشي خلال الزيارة، التي تستغرق يوماً واحداً، بنظيره الأفغاني أمير خان متقي، كما سيلتقي بقيادة طالبان والوجوه السياسية الأفغانية في كابول.

وكان في استقبال قرشي وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، والسفير الباكستاني لدى كابول منصور أحمد خان.

وقالت الخارجية الباكستانية إن الجانبين سيناقشان التبادل التجاري وتنقل المواطنين الأفغان، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الأخيرة على الحدود بين الدولتين، وبحث مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتأتي زيارة قرشي إلى كابول في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان بعض التوتر على الحدود، إذ أغلقت كافة المعابر بين باكستان وأفغانستان حتى أمام الحركة التجارية.