الاعتصام المفتوح احتجاجا على نتائج الانتخابات يتواصل في المنطقة الخضراء

تحولت الاحتجاجات التي انطلقت في العراق قبل ايام احتجاجاً على نتائج الانتخابات العراقية، إلى اعتصام مفتوح أمام بوابات دخول المنطقة الخضراء، حيث نصبت الخيام والمستلزمات اللازمة لتأمين حاجيات المعتصمين.

موقع تابناك الإخباري_تحولت الاحتجاجات التي انطلقت في العراق قبل ايام احتجاجاً على نتائج الانتخابات العراقية، إلى اعتصام مفتوح أمام بوابات دخول المنطقة الخضراء.

ونصب المتظاهرون عدداً من خيم الاعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى "تصحّح المفوضية العليا انتهاكاتها الجسيمة" التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات.

ومساء امس الاربعاء، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف ان المفوضية ستقوم بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات وفق القانون، وسينظر المجلس في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها.

كما أعلنت المفوضية انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقاً للاجراءات القانونية.