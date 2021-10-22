وكالة الأدوية الأوروبية قد تتخذ قرارا بشأن "سبوتنيك V" مطلع 2022

أفاد مصدر صحي أنه من غير المرجح أن تقرر وكالة الأدوية الأوروبية في اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من عدمه، حتى الربع الأول على الأقل من عام 2022.

موقع تابناك الإخباري_وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، "إن صدور قرار وكالة الأدوية الأوروبية "بحلول نهاية العام الحالي أصبح الآن مستحيلا تماما"، لأن بعض البيانات المطلوبة للمراجعة لا تزال ناقصة.

وأضاف المصدر، إنه إذا تلقت وكالة الأدوية الأوروبية البيانات المطلوبة بحلول نهاية نوفمبر، فإنها "قد تتخذ قرارا في الربع الأول من العام المقبل".

وكان من المتوقع سابقا أن الوكالة، التي أطلقت مراجعتها الرسمية للقاح الروسي في مارس، ستقرر في مايو أو يونيو في ما إذا كانت ستوافق على استخدام اللقاح الروسي في أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت نتائج تجارب المرحلة الثالثة المنشورة في مجلة The Lancet في شباط/فبراير، أن نسبة فعالية لقاح "سبوتنيك V" تبلغ 92% تقريبا.

وقالت روسيا لاحقا إن اللقاح فعال بنسبة 83% تقريبا ضد متحور "دلتا".