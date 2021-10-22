الحكومة تستعرض موقف الأراضي المقترحة لتنفيذ التطوير العمراني بالمحافظات

تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في اجتماع حكومي امس، عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

موقع تابناك الإخباري_عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعاً، امس الأربعاء؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بحضور مدير المركز اللواء ناصر فوزي.

وبحسب بيان للحكومة، استعرض فوزي، موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقال إنه فيما يتعلق بأراضي الأولوية العاجلة لمشروع "سكن لكل المصريين"، فقد صدرت "قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضي بعدد من المحافظات، والمقترح استغلالها في تنفيذ هذا المشروع".

كما تناول الاجتماع، "الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية".

وأشار مدير المركز الوطني إلى أنه "تم تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، وقنا، والأقصر، والفيوم، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضي فى محافظات أخرى على مستوى الجمهورية".