هجوم بالمسيرات والصواريخ على قاعدة التنف الأمريكية قرب مثلث الحدود السورية العراقية الاردنية

موقع تابناك الإخباري_وأكدت المصادر أن طائرات مسيرة اقتحمت القاعدة التي تم استهدافها بالتزامن بعدة صواريخ وأصابت غرف مبيت الجنود والمطبخ، مشيرةً إلى أن أصوات الانفجارات سمعت بوضوح على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية، وتابعت أن النيران اندلعت داخل القاعدة، كما في أحد المواقع القريبة من القاعدة والتي يشغلها مسلحون موالون للجيش الأمريكي.

من جانبه، أكد مسؤول عسكري في القيادة الوسطى الأميركية في تصريح صحفي، تعرّض قاعدة التنف في سوريا لقصف صاروخي، مشيرًا الى انه لا إصابات في صفوف القوات الامريكية المتواجدة هناك.

وكانت قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا توعدت بالرد على العدوان الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية والأميركية في 13 تشرين اول الماضي واستهدف نقاط عدة تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر بحمص وسط سوريا مما أدى الى سقوط شهداء وجرحى.

وأصدرت غرفة عمليات حلفاء سوريا بيانا قالت فيه ان الهجوم على مراكزها انطلق عبر سماء الأردن ومنطقة التنف السورية المحتلة من الأميركيين، وقالت ان قيادة غرفة العمليات قد اتخذت القرار بالرد على هذا الإعتداء انتقاماً لأرواح الشهداء ودماء الجرحى ، وسيكون الرد قاسياً جداً.