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البر الرئيسي يسجل 13 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني سجل 13 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
رمز الخبر: ۵۸۹۴۷
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_اعلنت لجنة الصحة الوطنية، إن البر الرئيسي الصيني سجل 13 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم امس الأربعاء.

واوضحت اللجنة انه من بين الحالات الجديدة محلية العدوى، تم تسجيل 5 حالات في قانسو، و4 حالات في نينغشيا، وحالتين في كل من منغوليا الداخلية وهوبي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي اليوم الخميس، أن 8 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج سُجلت أيضا، منها 6 حالات في شانغهاي، وحالة واحدة في كل من خنان وقوانغدونغ.

وبحسب اللجنة، فإنه لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بكوفيد-19 يوم الأربعاء.

وحتى يوم الأربعاء، تم تسجيل 9459 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، من بينها 9038 حالة غادرت المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، ولايزال 421 شخصا يتلقون العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء مجموع 96622 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 492 حالة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات.

ووفق اللجنة، فقد غادر 91494 حالة المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصا.

وتم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم الأربعاء، منها 20 حالة من خارج البر الرئيسي. وحتى يوم الأربعاء، كان هناك 372 حالة بدون أعراض تخضع للملاحظة الطبية في البر الرئيسي، منها 352 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم الأربعاء، أبلغت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن 12305 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك 213 حالة وفاة، و77 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، كما سجلت مقاطعة تايوان 16347 حالة، بما فيها 846 حالة وفاة.

وغادر إجمالي 12003 أشخاص مستشفيات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد تعافيهم، و66 مريضا في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و13742 مريضا في تايوان.

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