فيضانات الهند ونيبال: ارتفاع عدد الضحايا إلى 100 قتيل وعشرات المفقودين

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة ضربت ولاية أوتاراخند شمال الهند وأجزاء من دولة نيبال المجاورة.

موقع تابناك الإخباري_وسقط الضحايا بسبب غرق المنازل بالكامل أو سحقها بفعل سقوط الصخور عليها بعد أن جرفت المياه القوية الأرض وأدت لإنهيار التربة.

وتوفي حوالي 50 شخصا، بينهم خمسة من عائلة واحدة في أوتاراخند الهندية، كما سقط عدد مماثل في نيبال، ومازال هناك عشرات المفقودين في كلا البلدين.

كما تسببت الأمطار الغزيرة على ولاية كيرالا الهندية في الجنوب، في حدوث فيضانات قاتلة أيضا أسفرت عن مقتل 39 آخرين هناك.

وانتشلت السلطات الهندية ست جثث أخرى يوم الأربعاء في أوتاراخند، مع ارتفاع عدد القتلى في ولاية الهيمالايا، وهي منطقة سياحية شهيرة، إلى 52 شخصا.

وأغلقت المدارس أبوابها وتم تعليق الأنشطة الدينية والسياحية بالولاية. وفاضت مياه نهر الغانغا وخرجت على ضفتيه، وتضررت منطقة ناينيتال الشعبية بشدة.