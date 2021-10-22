افتتاح معرض "ميديا إكسبو سيريا 2021" في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 80 مؤسسة محلية ودولية

افتتح في مدينة المعارض بدمشق، أمس الأربعاء، معرض سوريا الدولي الثالث للإعلام والإعلان والطباعة "ميديا إكسبو سيريا 2021" على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 80 مؤسسة إعلامية وإعلانية محلية ودولية.

موقع تابناك الإخباري_وجاء المعرض بتنظيم مجموعة المشهداني للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارة الاعلام، ويضم العديد من المؤسسات الإعلامية والإعلانية ومكاتب الدعاية والإعلان والتصميم والإخراج الفني والمطابع وشركات الخدمات الطباعية والإعلانية ومستلزماتها وتقنياتها وشركات تجهيز آلات الطباعة والتصوير والإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية وشركات الإنتاج والتوزيع الإعلامية والإعلانية وشركات البرمجة والرسم والتصميم الثنائي وثلاثي الأبعاد.

معاون وزير الإعلام أحمد ضوا أكد ، أن أهمية المعرض تنبع من أنه يجمع بين مجموعة من المعدات والآليات والتقنيات التي تتعلق بالرسالة الإعلامية، فضلا عن دوره في إعادة الاعمار وإعادة بناء وتكوين المؤسسات الاعلامية التي تضررت بفعل الحرب والحصار، لافتًا إلى أن إقامة المعارض في هذا الوقت يدل على عودة التعافي والنشاط الاقتصادي إلى سورية بفضل انتصارات الجيش العربي السوري على الارهاب.

بدوره، بيّن مدير عام المجموعة خلف مشهداني أن المعرض يحمل هذا العام شعار التحدي أي تحدي الظروف والحصار والإرهاب، وتحدي هجرة الخبرات من خلال توفير فرص العمل، لافتا الى التنوع والروح التنافسية العالية بين المشاركين في دورة هذا العام.