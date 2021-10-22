رئيس أركان الجيش يزور كلية الأركان ويحضر مقابلة الضباط المرشحين لكلية الأركان الدورة 82

ثمن رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله، الجهود الكبيرة لمنتسبي جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والكليات المرتبطة بها.

موقع تابناك الإخباري_حضر رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، امس الأربعاء، مقابلة الضباط المرشحين لدورة الأركان (82) (الوجبة الثامنة).

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، فقد كان في استقباله رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وعميد كلية الأركان، وبحضور المفتش العسكري العام، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية وممثلين عن قيادات الأسلحة، وأعضاء لجنة المقابلة.

وأكد يارالله في معرض حديثه للحضور "المحافظة على رصانة الكلية وهيبتها بوصفها أرصن مؤسسة عسكرية في الجيش العراقي خرّجت قادة أكْفاء وأبطال على مدى تاريخ تأسيسها العريق".

وفي الختام، ثمن رئيس أركان الجيش الجهود الكبيرة لمنتسبي جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والكليات المرتبطة بها.