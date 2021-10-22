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افتتاح مركز التميز السوري الهندي بجيله الجديد في دمشق

افتتح أمس الأربعاء، مركز الجيل الجديد السوري الهندي للتميز في تقانة المعلومات بهدف نقل تجربة النهوض التقاني الهندي إلى سوريا، وذلك بمبنى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في دمشق.
رمز الخبر: ۵۸۹۳۹
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن اول اقلاع للمركز كان عام 2009 2010 ونتيجة الظروف التي مرت بها سوريا توقفـ إلى أن أعيد احياء المذكرة عام 2019.

ولفت الخطيب إلى وجود مدربين مؤهلين للتدريب وتجهيزات خاصة بتحليل المعلومات على الشبكة، منوهًا أن المناهج تم اختيارها خصيصا للمهتمين واهمها بالامن السيبراني وتحليل المعلومات.

وبّين الخطيب انه هناك امل كبير بهذالمشروع للتحول الرق في سورية من خلال الكوارد التي سيتم تدريبها ستكون نواة التحول الرقمي .

بدوره، مدير المركز إياد درويش أشار إلى أن المركز يهدف إلى دعم الشباب والطلاب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ورفع السوية العلمية والخبرة العملية للمهندسين والفنيين المتخصصين في القطاعين العام والخاص وخاصة فئة الشباب والطلاب حيث سيقدم في المرحلة الأولى دورات في البرمجة وإدارة المشاريع البرمجية وفق المنهجيات الحديثة والشبكات وأمن المعلومات، بالإضافة إلى العمل على أن تكون هناك مجموعة من الدورات المتقدمة في مجالات أكثر تخصصاً مثل إدارة البيانات الكبيرة والذكاء الصنعي والتعلم الآلي ومعالجة الصورة.

وافتتح مركز التميز السوري الهندي عام 2010 ودرب ما يزيد على 700 مهندس وفني من القطاعين العام والخاص ضمن 42 دورة تدريبية في مجالات البرمجة والشبكات وأمن المعلومات، ولكن نتيجة الحرب على سوريا أغلق في منتصف عام 2012 وفي عام 2019 وقعت مذكرة تفاهم لإعادة تفعيله ومده بالتجهيزات اللازمة من قبل الجانب الهندي تمهيداً لإعادة إطلاقه بجيله الجديد.

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