برنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر تقرير فجوة الإنتاج

أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة امس الاربعاء تقرير فجوة الإنتاج، والذي وجد أنه على الرغم من الطموحات المناخية المتزايدة والالتزامات الصافية الصفرية، لا تزال الحكومات تخطط لإنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030 مما سيكون متسقًا مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

موقع تابناك الإخباري_واعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين في نيويورك أنه على مدى العقدين المقبلين، "تتوقع الحكومات بشكل جماعي زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي ، وانخفاض متواضع فقط في إنتاج الفحم".

وقال حق إن التقرير يظهر أيضًا أن "الدول وجهت أكثر من 300 مليار دولار من الأموال الجديدة لأنشطة الوقود الأحفوري منذ بداية وباء COVID-19 - أكثر مما وجهت نحو الطاقة النظيفة".

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله، إن التقرير "يظهر أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه نحو مستقبل للطاقة النظيفة".

وأضاف: "من الضروري أن يقوم جميع الممولين العامين المتبقيين وكذلك التمويل الخاص ، بما في ذلك البنوك التجارية ومديرو الأصول ، بتحويل تمويلهم من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز إزالة الكربون بالكامل من قطاع الطاقة والوصول إلى الطاقة المتجددة للجميع".