برنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر تقرير فجوة الإنتاج

موقع تابناك الإخباري_واعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين في نيويورك أنه على مدى العقدين المقبلين، "تتوقع الحكومات بشكل جماعي زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي ، وانخفاض متواضع فقط في إنتاج الفحم".
وقال حق إن التقرير يظهر أيضًا أن "الدول وجهت أكثر من 300 مليار دولار من الأموال الجديدة لأنشطة الوقود الأحفوري منذ بداية وباء COVID-19 - أكثر مما وجهت نحو الطاقة النظيفة".
ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله، إن التقرير "يظهر أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه نحو مستقبل للطاقة النظيفة".
وأضاف: "من الضروري أن يقوم جميع الممولين العامين المتبقيين وكذلك التمويل الخاص ، بما في ذلك البنوك التجارية ومديرو الأصول ، بتحويل تمويلهم من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز إزالة الكربون بالكامل من قطاع الطاقة والوصول إلى الطاقة المتجددة للجميع".