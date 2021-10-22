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وزير الداخلية من المطار: سنتشدد بمراقبة المعابر الحدودية لمنع تهريب الممنوعات

اعتبر وزير الداخلية والبلديات ​بسام المولوي​، أن "​مطار بيروت الدولي​ هو بوابة ​لبنان​ إلى الخارج ومن خلاله نعطي الصورة الحضارية للبلد والتي نريد من الجميع التعاون لإظهارها".
رمز الخبر: ۵۸۹۳۳
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ولفت في تصريح من ​المطار​، اليوم الخميس الى أننا "نحن معنيّون بسلامة وأمن وأمان الدول الصديقة والشقيقة ولا سيما ​الدول العربية​، ونحن مسؤولون أمام ضمائرنا للعمل على منع دخول الممنوعات والأسلحة إليها عبر كل المعابر الحدودية، ومسؤوليتنا أمام ضميرنا وحماية لسمعة لبنان، ليس فقط بالمطار بل بكل المعابر الحدودية، فهذه المعابر هي سمعتنا ووجه لبنان ونحن معنيون ب​الأمن​ المجتمعي لكل الدول وخصوصا العربية و​السعودية​".

وشدد مولوي على "ضبط كل المعابر لمنع أي أذى ممكن أن يصدر من لبنان، وأتمنى من الدول العربية أن تنظر بعين المصلحة للجهد الذي سنضاعفه أكثر وأكثر خصوصا أن هذه الدول كانت داعمة للبنان، كما ونطلب منهم الحرص على مصالح اللبنانيين في الإغتراب في السعودية والدول العربية، وأنا خصوصا سأتولى المراقبة بشكل يومي".

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