لابد أن تدعم نتائج الإنتخابات المسار السياسي وتمنع حصول أزمة جديدة

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، تطورات المشهد السياسي ونتائج الإنتخابات.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي اليوم الخميس، تلقتة "تابناك"انه "تم تأكيد أهمية النظر بكل الطعون المقدمة من القوى السياسية والمرشحين، واتباع المسار القانوني والسلمي في ذلك".

وحمل السيد الحكيم "الجميع مسؤولية الإنتصار للمصلحة العراقية التي تسمو على كل المصالح الخاصة".

وبين أن "الإنتخابات جاءت لمعالجة أزمة سياسية شهدها العراق في عام 2019 ولذا لابد أن تدعم نتائج الإنتخابات المسار السياسي وتمنع من حصول أزمة جديدة".

وقال إن "الأزمات السياسية تخاطر بمصالح الجمهور حيث ينتظر مجلس النواب القادم كثير من الإستحقاقات على المستوى الوطني والدولي".