باحثون إيرانيون يجرون تجربة ترميم للغضروف المفصلي

أجرى باحثون إيرانيون تجربة باستخدام هيدروجيل متعدد السكاريد الذي يحتوي على خلايا لترميم أنسجة الغضروف المفصلي من خلال هندسة الأنسجة.

ویذکر أن الغضروف المفصلي النسيجي يفتقر إلى الأوعية الدموية ذات الكثافة الخلوية المنخفضة، لهذا السبب، فإنه يتمتع بقدرة الشفاء الذاتي بعد وقت قصير من حدوث الإصابة أو الأمراض التآكلي.

وجرى تصميم هندسة أنسجة الغضاريف لإنتاج هياكل اصطناعية بوظيفة بيولوجية وخواص ميكانيكية مناسبة للتغلب على قيود علاج آفات الغضروف.

علما أنه يجب أن تكون الهلاميات المائية المصممة لهندسة أنسجة الغضاريف قادرة على إعادة تكوين الخصائص البيولوجية والفيزيائية للمصفوفة خارج الخلية للغضروف، بهدف تصميم ركيزة مناسبة لهندسة أنسجة الغضاريف.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Journal of Chemical Engineering Journal ، أن الارتباط البيولوجي للكاتيكول مع الجينات الكبريتية ينتج عنه بنية ذات ثبات ميكانيكي أعلى.