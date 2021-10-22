وزارة الامن تنفي الشائعات التي تمسّ الرعايا الافغانيين في ايران

"على خلفية بعض الشائعات التي روّجت لها مواقع التواصل الاجتماعي ضد المواطنين الافغان، بشأن "التحذير واثارة الخوف داخل المجتمع ...

اصدرت وزارة الامن (الايرانية) يوم الاربعاء، بيانا نفت فيه صحة الشائعات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرعايا الافغانيين داخل ايران.

وجاء في هذا البيان، انه "على خلفية بعض الشائعات التي روّجت لها مواقع التواصل الاجتماعي ضد المواطنين الافغان، بشأن "التحذير واثارة الخوف داخل المجتمع قبال هذه الجالية، فإن قسم العلاقات العامة لوزارة الامن يؤكد بأن صدور هذه الامور عن الوزارة لا اساس له من الصحة".

واكد البيان، ان قسم العلاقات العامة والاعلام بوزارة الامن، يمثل المصدر الاعلامي الرسمي الوحيد لهذه الوزارة؛ وعليه فإنه سيتم انتشار كافة الانباء والبيانات والتحذيرات وما شابه ذلك عبر موقع "واجا" الالكتروني (www.Vaja.ir) فقط.