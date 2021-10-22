سفير غانا لدی ایران یشید بفن صنع الأرائك الخشبية المنحوتة في ملاير

واقترح تبادل الفنانين بين ملاير وغانا لاستخدام هذا الفن في بلاده والتعرف علی القدرات البلدین واتخاذ الخطوات الهامة في مجال التصدير.

اشاد سفير غانا في الجمهورية الإسلامية الایرانیة "إریک أوفسو بواتینغ"، بجمال الأرائك الخشبية المنحوتة بمدينة ملاير في محافظة همدان غرب البلاد مؤکدا استعداد بلاده لاستقبال فناني صناعة الأرائك المنحوتة من ملایر للتبادلات الفنية.

وأعرب سفير غانا لدی ایران على هامش تفقده سوق ألاثاث المنزلي بمدینة ملاير الیوم الاربعاء عن اعجابه من صنع هذه الأرائك يدويا، معتبرا انها حرفة يدوية حقيقية وفن فرید من نوعه.

واقترح تبادل الفنانين بين ملاير وغانا لاستخدام هذا الفن في بلاده والتعرف علی القدرات البلدین واتخاذ الخطوات الهامة في مجال التصدير.

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في ملاير حميد بهرامي: أن زیارة السفير الغاني لدی ایران تتیح فرصة كبيرة لزيادة تصدير الأرائك المنحوتة والمحاصیل الزراعیة کالزبیب من ملایر الی غانا.