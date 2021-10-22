واحة برديس التقنية تستضيف 40 شخصية علمية بارزة في العالم الاسلامي

وفي تصريح للصحفيين يوم الاربعاء، اوضح "خانلو" ان هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع نشاطات الذكرى السنوية لجائزة المصطفى (ص) العالمية في البلاد.

قال رئيس قسم تطوير التجارة التقنية بواحة برديس للعلوم والتكنولوجيا "ميلاد صدر خانلو": ان 40 شخصية علمية بارز في العالم الاسلامي تفقدوا هذه الواحة التقنية الايرانية.

وفي تصريح للصحفيين يوم الاربعاء، اوضح "خانلو" ان هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع نشاطات الذكرى السنوية لجائزة المصطفى (ص) العالمية في البلاد.

واضاف، ان الفائزين بجائزة المصطفى (ص) لهذا العام الى جانب 40 من الشخصيات العلمية البارزة في االعالم الاسلامي تفقدو واحة برديس للعلوم والتقنية وتعرفوا على النشاطات والبرامج التكنولوجية هناك، وايضا الشركات الاعضاء.