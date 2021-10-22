دبلوماسي ايراني: السلام في افغانستان لا يحقق الا من خلال تشكيل حكومة شاملة

قال مساعد وزير الخارجية، مدير عام شؤون غرب اسيا في الخارجية الايرانية سيد رسول موسوي: لایحقق السلام والاستقرار في أفغانستان إلا من خلال اجماع وطني لتشکیل حكومة شاملة.

وكتب موسوي، في تغريدته على تويتر يوم الأربعاء: تحرص خطوات ومبادرات عديدة کاجتماع الدوحة، واجتماع موسكو، ومؤتمر جيران افغانستان، وآلية منظمة شنغهاي، وقمة الاتحاد الأوروبي حول أفغانستان، والاجتماع الرباعي بين إيران وروسيا وتركيا وباكستان، الی جانب الحوارات الأفغانية تحرص علی ارساء السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان لکن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وفاق وطني لتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.