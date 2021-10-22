وزير الداخلية التركي يصل طهران

علما ان الوفد المرافق لوزير داخلية تركيا الزائر، يضم قائد قوات الدرك وقائد الشرطة، الى جانب نائب الوزير للشؤون الامنية والامن الداخلي "محترم اينجي".

وصل وزير الداخلية التركي "سليمان سفيلو"، الى طهران اليوم الاربعاء، حيث كان في استقباله نائب وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية والامن الداخلي "حسين ذوالفقاري".

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي لوزارة الداخلية اليوم، ان "سفيلو" وصل الى طهران على راس وفد رفيع المستوى، لاجراء مباحثات مع نظيره الايراني "احمد وحيدي".

و ورد في هذا التقرير ايضا، انه سيتم خلال المباحثات بين وزيري الداخلية الايراني والتركي بطهران، حسم وثيقة التعاون في المجالات الامنية والامن الداخلي بين البليدن.

علما ان الوفد المرافق لوزير داخلية تركيا الزائر، يضم قائد قوات الدرك وقائد الشرطة، الى جانب نائب الوزير للشؤون الامنية والامن الداخلي "محترم اينجي".