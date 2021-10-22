رئيس الاركان الايرانية يهنئ نظراءه في العالم الاسلامي لمناسبة المولد النبوي الشريف

وفي الختام سأل رئيس الاركان الايرانية الباري تعالى، ان يمنّ على نظرائه وافراد القوات المسلحة في دول العالم الاسلامي، بالنجاح والسلامة.

بعث رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، رسائل على حدة الى نظرائه في الدول الاسلامية؛ مهنئا اياهم لمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.



وتطلع اللواء باقري، ببركة هذه المناسبة الغراء واتباعا لتعاليم القران الكريم ورسول الرحمة العظيم محمد بن عبد الله (ص)، الى توطيد اواصر الوحدة والمودة بين المسلمين ورقي الانسانية في العالم، وان يعم السلام والاستقرار البسيطة ولاسيما بلدان المسلمين.



وفي الختام سأل رئيس الاركان الايرانية الباري تعالى، ان يمنّ على نظرائه وافراد القوات المسلحة في دول العالم الاسلامي، بالنجاح والسلامة.