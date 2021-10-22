اسلامي: ايران تواجه نقض العهود من جانب امريكا وتقاعس الاوروبيين

ان النمسا مستعدة لتقديم كامل الدعم والتنسيق من اجل الدفع بعملية المفاوضات الايجابية النووية نحو الامام.

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي": ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وحدها نفذت التزاماتها قبال الاتفاق النوی، بينما واجهت نقض العهود من جانب امريكا وتقاعس الاطراف الاروبية التي تدعي بذلك خلال المفاوضات.

تصريحات اسلامي هذه، جاءت خلال مباحثاته اليوم الاربعاء، مع السفير النمساوي في طهران "وولف ديتريش هايم"؛ بحسب الموقع الاعلامي لمنظمة الطاقة النووية الايرانية.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية بالعلاقات العريقة التي تجمع طهران وفيينا؛ مهنئا لمناسبة ذكرى اليوم الوطني في النمسا، ومشيدا بالمواقف الايجابية لهذا البلد حيال القضايا السياسية.

ودعا اسلامي في هذا اللقاء، المجتمع الدولي الى حثّ الاطراف الاوروبيين وامريكا في المفاوضات مع ايران، على تنفيذ التزاماتهم.

واكد، ان ايران تمتلك ارادة جادة من اجل التفاوض، شرط ان يعود جميع الاطراف الى تنفيذ التعهدات.

من جانبه، اشار السفير النمساوي الى استضافة فيينا للمفاوضات النووية على مدى سنوات كثيرة.

وقال "ديتريش هايم" خلال اللقاء مع اسلامي اليوم: ان النمسا مستعدة لتقديم كامل الدعم والتنسيق من اجل الدفع بعملية المفاوضات الايجابية النووية نحو الامام.