اصدار مجلة "برسيكا" التي تعنى بالدراسات الايرانية في بلغراد

وتحظى هذه المجلة الفصلية بدعم المستشارية الثقافية الايرانية في بلغراد وممثلية مؤسسة سعدي في صربيا ويعد مقالاتها ، باللغة الصربية، طلبة جامعة بلغراد الدارسون في قسم الدراسات الايرانية.

صدر العدد الاول مجلة "برسيكا" التي تعنى بالدراسات الايرانية في جامعة بلغراد والتي تعد الاولى في هذا المجال برعاية قسم الدراسات الفارسية في الجامعة.

وتصدر العدد الاول من المجلة افتتاحية كتبها السفير الايراني في صربيا رشيد حسن بور تحت عنوان "ايران الثقافية وثقافة ايران" وورد فيها ايضاحات عن المجالات الثقافية والحضارة الايرانية وبعض خصائص ثقافة البلاد.

وتحظى هذه المجلة الفصلية بدعم المستشارية الثقافية الايرانية في بلغراد وممثلية مؤسسة سعدي في صربيا ويعد مقالاتها ، باللغة الصربية، طلبة جامعة بلغراد الدارسون في قسم الدراسات الايرانية.