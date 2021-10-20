يونيسف: عشرة آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في اليمن منذ العدوان على اليمن

وتابع إلدر "أربعة من كل خمسة أطفال، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية في اليمن في حين يعاني نحو 400 ألف من سوء تغذية حاد وخرج أكثر من 2 مليون من التعليم.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)اليوم الثلاثاء إن عشرة آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ أن تدخل تحالف العدوان السعودي في مارس آذار 2015 .

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف بعد عودته من زيارة لليمن "الصراع اليمني بلغ مستوى جديد مشين.

لدينا الآن عشرة آلاف طفل إما قتلوا أو شوهوا منذ ... مارس 2015 ... أي ما يعادل أربعة أطفال كل يوم".وأضاف إن الكثير من عمليات قتل وتشويه الأطفال لم تسجل.

وتابع إلدر "أربعة من كل خمسة أطفال، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية في اليمن في حين يعاني نحو 400 ألف من سوء تغذية حاد وخرج أكثر من 2 مليون من التعليم.

وتعثرت جهود تقودها الأمم المتحدة للتوسط في وقف لإطلاق النار إذ يرفض العدوان السعودي رفع الحصار عن اليمن وتقديم أي تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات والتي تسببت فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.