عالم باكستاني: نهج ايران في حيازة التقدم التكنولوجي نموذج في العالم الاسلامي

وأعرب جودهري عن ارتياحه لتعزيز التعاون مع جامعة الشهيد بهشتي الطبية في ايران على مختلف الصعد البحثية والتقنية، عادّا المشاريع البحثية التي تنجزها مراكز الجامعة ذات مستويات رفيعة.

عدّ رئيس المركز الدولي لعلوم الكيمياء والبيولوجيا في باكستان اقبال جودهري نهج ايران ومسارها في حيازة التقدم التكنولوجي والارتقاء بالمستوى المعرفي بمثابة نموذج سيحتذى به في باكستان العالم الاسلامي.

وأعرب اقبال جودهري، الفائز بجائزة المصطفى (ص)، اثناء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشهيد بهشتي الطبية بحضور رئيسها علي رضا زالي ومركز ابحاث الكيمياء الباكستاني بهدف تنمية الاواصر العلمية والبحثية بين الجانبين، عن أمله بالتقارب وتطابق وجهات النظر وتنمية التعاون مع علماء ومفكري العالم الاسلامي.

وأعرب جودهري عن ارتياحه لتعزيز التعاون مع جامعة الشهيد بهشتي الطبية في ايران على مختلف الصعد البحثية والتقنية، عادّا المشاريع البحثية التي تنجزها مراكز الجامعة ذات مستويات رفيعة.

وعدّ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز أبحاث الكيمياء الباكستاني وجامعة الشهيد بهشتي الطبية بأنه يمهد لتنمية الابحاث وتوظيف الطاقات المعرفية بهدف معالجة التحديات التي تواجهها الانظمة الصحية.