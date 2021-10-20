الكيان الصهيوني يخصص 1.5 مليار دولار من أجل مواجهة إيران

ووفق القناة، فإن العبر التي استخلصت من هجمات سلاح الجو في عملية "حارس الأسوار" طُبقت في تجارب سلاح الجو الأميركي.

أفادت "القناة 12" أنه في الوقت الذي يحاول فيه الأميركيون إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، صادق الكيان الصهيوني على ميزانية لبناء ما يقول إنه القدرة الهجومية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وبحسب القناة 12 الاسرائيلية، ثمن بناء هذه القدرة يقدّر بحوالي خمسة مليارات شيكل (قرابة المليار ونصف مليار دولار)، والتي ستمول ما يُسمّى "المشروع الإسرائيلي" لبناء القدرات، ثلاثة مليارات شيكل في ميزانية السنة الحالية وملياران في ميزانية العام المقبل، على أن تشمل أيضًا تمويل طائرات من أنواع مختلفة، وأيضًا جمع المعلومات مثل الأقمار الصناعية، وكذلك ميزانية للتسليح.

في غضون ذلك، نشر سلاح الجو الأميركي قبل عدة أيام صورًا من تجربة أجراها وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في الأراضي المحتلة. التجربة جرت على قنبلة جديدة خارقة للتحصينات، وهي تستند الى ما قام به العدو الإسرائيلي من مهاجمة أنفاق حركة "حماس" خلال عملية "حارس الأسوار" (معركة سيف القدس الأخيرة).

ووفق القناة، فإن العبر التي استخلصت من هجمات سلاح الجو في عملية "حارس الأسوار" طُبقت في تجارب سلاح الجو الأميركي.