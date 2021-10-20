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المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية ينطلق في طهران

رمز الخبر: ۵۸۹۱۰
تأريخ النشر: 20 October 2021

انطلق يوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية اعماله قبل دقائق في العاصمة طهران مع مراعاة الإجراءات الصحية، برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي.

ویذکر أنه قدم أمين المجمع العالمي للتقارب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام حميد شهرياري تقريراً عن تفاصيل المؤتمر الدولي للوحدة في حفل افتتاح المؤتمر الذي عقد صباح اليوم (الثلاثاء 19 أكتوبر) في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر رئاسة الجمهورية بطهران.

وبالتزامن مع بداية أسبوع الوحدة ، يعقد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية بحضور مجموعة من المفكرين والمفكرين الإسلاميين وسيعقد الافتتاح الرسمي لهذا المؤتمر اليوم الثلاثاء في الساعة 15:30 في فندق بارسيان آزادي مع إلقاء كلمات مفكرين محليين وأجانب ومسؤولين عسكريين ووطنيين وسفراء أجانب.

وسيبحث المؤتمر لهذا العام اهم التحديات التي تواجه العالم الاسلامي ، واهم العوامل التي تهدد السلام العالمي وستكون محاور المؤتمر عبارة عن : الحرب والسلام العادل – الاخوة الاسلامية ومكافحة الارهاب – الحرية الفكرية الدينية – الاجتهاد ومواجهة التشدد والتكفير – التعاون والتعاطف واجتناب التنازع – الاحترام المتقابل بين المذاهب الاسلامية – رعاية ادب الخلاف والامتناع عن الجدل العبثي والاساءة الى رموز الاخر .

ويستهدف المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين وتبادل الافكار بين العلماء والباحثين من اجل تقريب وجهات نظرهم العلمية والثقافية.

وقدم الإمام الخميني (ره) اقتراحا بشان اقامة أسبوع الوحدة في بداية انتصار الثورة الإسلامية ويبدأ كل عام من 12 ربيع الأول عيد ميلاد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) حسب أهل السنة ويستمر حتى يوم 17 من ربيع الأول عيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه ويقام المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية من ۱۹ الی ۲۴ أكتوبر الحالي بطهران.

وقد ارسلت الى المؤتمر 514 مقالة من النخب العلمائية والسياسية والثقافية واساتذة الجامعة والنشطاء الاجتماعيين والاعلاميين من ايران و52 دولة من سائر دول العالم . وبسبب انتشار جائحة كورونا ستلقى 360 كلمة من مجموع الكلمات على شكل افتراضي .

وبعد يوم الافتتاحية ، سيواصل المؤتمر اعماله في فندق ازادي في العاصمة الايرانية طهران .

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