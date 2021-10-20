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وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد بلاده لتطوير التعاون الدفاعي مع ايران

كما التقى اللواء باقري رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف حيث جرى التاكيد على التعاون بين البلدين في المجال التسليحي.
رمز الخبر: ۵۸۹۰۸
تأريخ النشر: 20 October 2021

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو استعداد بلاده لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء: ان وزير الدفاع الروسي اعلن استعداد موسكو لتطوير التعاون المتسارع ومتعددة الابعاد في الشؤون العسكرية مع ايران.

واضاف: إن علاقاتنا مع ايران تتوسع بوتيرة سريعة ولها طبيعة متعددة الابعاد والمثال البارز لذلك هو مكافحة الارهاب الدولي.

وقال وزير الدفاع الروسي: نحن على استعداد لتعبئة جميع جهودنا للحفاظ على الوتيرة الراهنة والمتسارعة للعلاقات بيننا في المستقبل ايضا.

ونوه الى ان روسيا وايران تنشطان بفاعلية في مكافحة الارهاب الدولي في سوريا واضاف: ان هذا التحرك يمكن تنفيذه في مختلف المناطق حيث التحديات الناجمة من افغانستان والتي تتمثل بتهريب المخدرات وظهور داعش في بلدان الجوار الافغاني.

واشار الى ان وزارتي الدفاع الروسية والايرانية لديهما برامج عمل مشتركة كثيرة خلال العام الجاري، مقترحا اجراء محادثات حول القضايا المهمة للتعاون بين البلدين على الصعيد العسكري.

وكان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري قد اجرى محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حيث اكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العسكري-الدفاعي بين البلدين.

كما التقى اللواء باقري رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف حيث جرى التاكيد على التعاون بين البلدين في المجال التسليحي.

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