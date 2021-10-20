ايران تزيح الستار عن عقارين نباتيين لعلاج كورونا

ازيحت شركة معرفية إيرانية الستار عن العقارين النباتيين لعلاج المصابين بفيروس كرونا : شراب "ریلانغ زد ام زد" وكبسولة "فورمولا استراغالوس زد ام زد".

وازيح الستار عن هذين العقارين النباتيين اليوم الخميس بحضور مساعد وزير الصحة في شؤون الابحاث والتكنولوجيا ومحافظ كرمان جنوب شرق البلاد والنائب عن أهالي كرمان وراور في مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس جامعة كرمان للعلوم الطبية وعدد من المسؤولين المحليين عبر الفيديو كونفرنس.

وأنتج شراب "ریلانغ زد ام زد" وكبسولة "فورمولا استراغالوس زد ام زد" في شركة "زرين طب مشرق زمين" القائمة على المعرفة تحت رعاية جامعة كرمان للعلوم الطبية.

وتم إخضاع العقارين للتجارب السريرية بطهران وأظهرا فاعلية جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وتساعد كبسولة "فورمولا استراغالوس زد ام زد" المرخص من قبل إدارة الغذاء والدواء في البلاد على تحسين أعراض مرضى كورونا مثل آلام الجسم والسعال وضيق التنفس.

كما يساعد شراب "ریلانغ زد ام زد" المرخص من قبل إدارة الغذاء والدواء في تخفيف أعراض كرونا.