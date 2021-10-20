النخالة: الخلافات الحالية بين المسلمين، نتاج مشاريع استخبارية غربية

ويهدف المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إلى خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين وتبادل الافكار بين العلماء والباحثين من اجل تقريب وجهات نظرهم العلمية والثقافية.

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة خلال مؤتمر الوحدة الاسلامية ان الخلافات والصراعات الحالية بين المسلمين، نتاج مشاريع أمنية واستخبارية غربية.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "زياد النخالة"، في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية، مهنئاً المولد النبوي الشريف، نتذكر "آية الله التسخيري" الذي بذل جهودا كبيرة لعقد هذا المؤتمر نظرا لأهمية ودوره في التقارب والوحدة بين الأمة الإسلامية.

وكما شكر نخالة، أمين المجمع العالمي للتقارب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام "حميد شهرياري"على عقد هذا المؤتمر، وتابع : بالنيابة عن أعضاء حركة الجهاد الإسلامي والشعب الفلسطيني، أقدم شكري لأمة إيران العزيزة والمسلمة والقائد العظيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي.

وفي إشارة إلى التحديات العديدة التي يواجهها المسلمون ان الخلافات والصراعات الحالية بين المسلمين، تعود الى مشاريع أمنية واستخبارية غربية منوها ان الهجمة الغربية المعادية تستهدف جميع مكونات أمتنا مؤكدا على ضرورة مواجهة رأس حربة هذا المشروع في فلسطين، المتمثل في الكيان الصهيوني.

وأشار النخالة إلى أن الدين الإسلامي العظيم هو الدين الوحيد الذي يسمح لمعارضيه أن يعيشوا بين المسلمين وأن يتمتعوا بحرية ويكون لهم دينهم ومعتقداتهم.

ومضى يقول من واجبي أن أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها الشعب الفلسطيني، لما له من أهمية في استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني.

ويبحث المؤتمر في دورته الحالية أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعوامل التي تهدد السلام العالمي وستتركز محاوره حول الحرب والسلام العادل والأخوة الإسلامية ومكافحة الإرهاب والحرية الفكرية الدينية والاجتهاد ومواجهة التطرف والتكفير.

ويهدف المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إلى خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين وتبادل الافكار بين العلماء والباحثين من اجل تقريب وجهات نظرهم العلمية والثقافية.

وأرسلت إلى المؤتمر 514 مقالة من النخب السياسية والثقافية وأساتذة الجامعة والنشطاء الاجتماعيين والإعلاميين من إيران و52 دولة من سائر دول العالم.

وبسبب انتشار جائحة كورونا ستلقى 360 كلمة من مجموع الكلمات على شكل افتراضي.