ايران مستعدة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع عمان

واكد الجانبان في هذا الاتصال على تواصل المباحثات بين ايران وعمان بشأن قضايا المنطقة والعالم.

اكد وزير "حسين امير عبداللهيان" على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنفيذ المشاريع التي توافقت عليها سابقا مع سلطنة عمان.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، اليوم الثلاثاء، بين "امير عبد اللهيان" و وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي".

ونوه وزير الخارجية بالمكانة الرفيعة لدول الجوار على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الجديدة في ايران، وضرورة استمرار المشاورات بين طهران ومسقط حول القضايا الاقليمية والدولية، وسبل توسيع العلاقات بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

واعرب امير عبد اللهيان، عن قلقه الشديد ازاء التصعيد في افغانستان، ولاسيما الهجمات الارهابية التي ينفذها عناصر داعش ضد هذا البلد.

واكد الجانبان في هذا الاتصال على تواصل المباحثات بين ايران وعمان بشأن قضايا المنطقة والعالم.

كما جدد وزير خارجية عمان، الدعوة لنظيره الايراني بزيارة مسقط.