الشهيد سليماني قام بدور استثنائي لاستعادة كرامة الامة

لو أردنا تصنيف العمل الجهادي للجنرال سليماني حسب توقيته، ينبغي القول بانه ضحى وجاهد دون كلل وعلى مدى ۴۰ عامًا.

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية " اللواء حسين سلامي": ان "الفريق الشيهد قاسم سليماني"، خلف بدوره الفاعل تاثيرات مدهشة وخالدة، في سياق استعادة كرامة المسلمين ومنع سطوة الكفار على المجتمع الإسلامي.

جاء ذلك خلال كلمة "اللواء سلامي" مساء اليوم الثلاثاء، في ملتقى "برنامج النهوض بقوات التعبئة (الباسيج) في حسينية ثار الله بمحافظة كرمان (وسط)؛ حضره مسؤولون وقادة ومنتسبو قوات التعبئة الشعبية لدى المحافظة.

واضاف القائد العام للحرس الثوري : لو أردنا تصنيف العمل الجهادي للجنرال سليماني حسب توقيته، ينبغي القول بانه ضحى وجاهد دون كلل وعلى مدى ۴۰ عامًا.

وتابع : لقد كان الشهيد سليماني حاضرًا في الخط الامامي لكافة الساحات الاسلامية.

وأكد، ان هذا الشهيد العظيم جاهد بشكل استثنائي ومنقطع النظير، وان ذكرياته وملاحمه ومعاركه الحماسية في السهول والوديان والهضاب والمرتفعات، وفي المناطق الدانية والقاصية ستبقى الى الابد.